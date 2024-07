"Un mucchio di spazzatura in rovina" che sta per "ritirarsi dalla corsa". Così l'ex presidente Usa e candidato alla Casa Bianca per i Repubblicani, Donald Trump, si è riferito a Joe Biden in un video diventato virale sui social. Trump, seduto in un golf cart con accanto il figlio Barron, dà una mancia a qualcuno fuori campo e si sente dire: "Come è andato il dibattito l'altra sera?". "Si è semplicemente ritirato, sai, si sta ritirando dalla corsa", ha detto Trump riferendosi a Biden. "L'ho tirato fuori, e questo significa che avremo Kamala". "Penso che sarà meglio", ha proseguito Trump nel video. "È così cattiva. È così patetica, è così fottutamente cattiva", ha continuato riferendosi alla vicepresidente Usa.