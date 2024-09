Usa 2024, Harris proporrà un'ulteriore stretta sull'asilo

Kamala Harris ha annunciato che non solo manterrà in vigore la stretta sull'asilo del presidente Joe Biden se vincerà le presidenziali di Usa 2024, ma che la inasprirà ulteriormente. "Il popolo americano merita un presidente che si preoccupi di più della sicurezza dei confini che di fare giochi politici", ha affermato la candidata democratica alla Casa Bianca in Arizona al confine col Messico. Annunciando che chiederà che il numero medio di attraversamenti della frontiera scenda sotto l'attuale livello di 1.500, prima che la chiusura del confine possa essere revocata.