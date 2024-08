Usa 2024, sondaggio: Harris avanti o pari con Trump in sei Stati in bilico

Continua il testa a testa tra i due sfidanti alla presidenza di Usa 2024. Kamala Harris guida o è alla pari con Donald Trump in sei dei sette Stati considerati in bilico, secondo un sondaggio di Cook Political Report. Si tratta di Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin. Il tycoon è avanti solo in Nevada. La nuova proiezione rappresenta un netto cambiamento rispetto allo stesso sondaggio di maggio, che mostrava Trump in testa con un solido margine o in parità in tutti e sette i cosiddetti "Swing State".