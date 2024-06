C'è chi scrive (Politico) che i democratici stanno considerando l'ipotesi che Biden faccia un passo indietro, chi sottolinea (Cnn) la "scarsa performance" di Biden contro le "bugie" di Trump. E c'è chi (New York Times) punta sulla "lotta" dell'attuale presidente contro la "spacconaggine" del rivale. Il giorno dopo il dibattito tra i due sfidanti alla Casa Bianca, i media americani sono comunque concordi sulla scarsa efficacia di Biden, che salta all'occhio e che preoccupa pesantemente il partito dei dem. L'idea di sostituire il candidato in corsa non è più così remota tra la compagine democratica, come ammette la stessa Cnn.