Elezioni Usa, 25 dem pronti a chiedere un passo indietro a Biden | Il Nyt: "Il presidente valuta il ritiro", ma la Casa Bianca smentisce

Secondo quanto ha scritto il New York Times il presidente americano avrebbe detto a un alleato chiave di essere consapevole che potrebbe non essere in grado di salvare la sua candidatura se non riuscirà a convincere gli elettori di essere in grado di portare avanti il suo incarico dopo la disastrosa performance durante il dibattito della scorsa settimana in Georgia. Biden è ancora profondamente impegnato nella lotta per la rielezione, ma le sue prossime apparizioni nel fine settimana in Pennsylvania e Wisconsin e l'intervista prevista per venerdì con George Stephanopoulos di Abc News saranno tappe decisive. Se questi eventi dovessero andare come il dibattito, il presidente potrebbe riconsiderare il suo impegno nella campagna elettorale. Un importante consigliere di Biden, che ha parlato al Times in condizione di anonimato, ha detto che il presidente è "ben consapevole della sfida politica che deve affrontare".