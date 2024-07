Usa 2024, media: i democratici sperano che Biden si ritiri entro venerdì

"Un numero crescente di democratici negli Usa sta pregando e tramando" affinché "tutti, dagli Obama ai leader del Congresso, preghino Joe Biden di ritirare entro venerdì la sua candidatura" per la Casa Bianca. Lo scrive la testata Axios, secondo cui la scadenza di venerdì è dovuta al susseguirsi di eventi che presto assorbiranno l'attenzione degli americani in estate. "Se Biden dovesse appoggiare la vicepresidente Harris come candidata, lei avrebbe bisogno di tempo per prepararsi e scegliere un compagno di corsa. E se Biden non lo facesse, si scatenerebbe una frenesia tra i governatori e i democratici più ambiziosi per cercare di conquistare la nomination nella convention democratica di Chicago a metà agosto".