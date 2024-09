Casa Bianca: "Putin smetta di interferire nel voto Usa"

"Vladimir Putin deve finire di parlare delle nostre elezioni e di interferire nelle nostre elezioni". Lo ha affermato il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby. "Il presidente americano lo scelgono gli americani. Putin non dovrebbe favorire nessuno in un modo o nell'altro", ha detto Kirby, dopo l'ironico sostegno del presidente russo a Kamala Harris e le mosse del dipartimento di giustizia Usa contro i tentativi russi di influenzare le elezioni americane.