Midterm, governo Usa monitorerà processo elettorale in 24 Stati

Per le elezioni di Midterm, il dipartimento della Giustizia monitorerà il conteggio dei voti in 24 Stati per garantire il rispetto delle leggi federali.

In una nota, le autorità giudiziarie Usa hanno legato la decisione alle minacce sempre più frequenti ai danni degli elettori e degli scrutinatori. Il monitoraggio sarà condotto dalla divisione per i diritti civili e dall'ufficio del procuratore generale, e interesserà 64 giurisdizioni in 24 Stati.