Elezioni Gb, il risultato sembra già scontato | Per i conservatori del premier Sunak si profila una sconfitta epocale

Gran Bretagna al voto giovedì 4 per le elezioni anticipate, una sfida tra il premier conservatore uscente Rishi Sunak e il lanciatissimo leader laburista Keir Starmer, probabile vincitore con numeri clamorosi secondo tutti i sondaggi. Gli stessi conservatori prevedono una sconfitta "a valanga" mentre i laburisti temono solo l'affluenza e Starmer rivolge un appello al voto: "Non restate a casa". Sunak sembra destinato a una debacle epocale: per colpe in parte riconducibili al suo partito (dagli scandali alla gestione della Brexit, alle divisioni interne, a certe scelte di politica economica o alle promesse fallite sull'immigrazione); in parte a circostanze esterne, come le crisi globali, pandemia, contraccolpi della guerra russo-ucraina e dell'escalation in Medioriente. Ecco come i cittadini britannici potranno votare.