Elezioni Regno Unito: come e quando si vota

Chi può votare - Possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni e che godono dei diritti politici, ma la partecipazione non è automatica. Gli elettori devono prima registrarsi al proprio municipio, dove gli viene abbinato il seggio in cui potranno andare a votare. A differenza del passato, quando non era richiesto, per esprimere la propria preferenza dovranno presentarsi con un documento. Passaporto, patente o abbonamenti per i mezzi pubblici: sono tanti i documenti ritenuti validi.