Elezioni in Gran Bretagna: Rishi Sunak, dalla finanza alla carica di primo ministro

Rishi Sunak è designato come candidato conservatore per il seggio di Richmond (Yorks) nell'ottobre 2014, subentrando a William Hague, ex leader del partito e ministro degli esteri. La sua ascesa politica vede il trionfo alle elezioni generali del 2015, dove viene eletto deputato con il 36% dei voti, diventando membro della Commissione ristretta per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali. Un incarico che mantiene per due anni, fino alla rielezione nel 2017 che consolida la sua posizione.