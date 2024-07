Elezioni Gb, Labour in testa con tre nodi da risolvere: economia, servizi pubblici ed Europa

A conti fatti il cambiamento più importante è quello che potrebbe riguardare la politica estera inglese, adesso che i laburisti torneranno al governo dopo 14 anni di egemonia tory. Starmer non si è mai nascosto: "Come ho cambiato il Partito Laburista cambierò il Regno Unito, mettendomi al vostro servizio", aveva detto inaugurando la campagna elettorale sei mesi fa. E se pure è vietato parlare di Brexit, sulla quale l'avvocato di Oxted ha una posizione definita "equilibrata", tutto lascia pensare che il nuovo governo avrà quantomeno interesse a rinegoziare con l’Unione Europea un nuovo Trattato per le relazioni commerciali bilaterali, al fine di risollevare le sorti economiche di un Paese che non ha affatto conosciuto i benefici millantati ai tempi del referendum per la scissione indetto nel 2016. Starmer ha di fatto ribadito la propria contrarietà alla Brexit, aggiungendo però prudentemente che cambiare idea in questo momento non è fattibile. Il futuro europeo del Regno Unito resta una questione delicata, che il nuovo premier dovrà affrontare urgentemente all'indomani del suo ormai quasi sicuro insediamento a Downing Street.