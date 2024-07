Chi è Victoria Starmer: il culto per la riservatezza e la passione per il pub preferito

Di lei si sa molto poco: gli amici ricordano che ha una vera e proprio ossessione per la riservatezza, a tal punto che non si conosce neanche l'età (nata nel 1973 o 1974). Victoria Starmer, la nuova First Lady, decisamente non ama apparire né stare sotto i riflettori. Impegnata nel campo della sanità, quando conobbe il marito Keir lavorava come avvocato. Tra le sue passioni sicuramente uno storico pub londinese, The Pineapple a Kentish Town, dove trascorre il tempo libero con il marito e i due figli adolescenti. Sempre in un pub, dicono, conobbe l'attuale premier britannico.