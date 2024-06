Elezioni presidenziali in Iran, in testa il riformista Pezeshkian

Si sono chiuse a mezzanotte, ora locale, le urne in Iran per scegliere il nuovo presidente dopo la morte di Ebrahim Raisi, deceduto in un incidente in elicottero a maggio. I primi risultati dello spoglio vedono in testa il riformista Massoud Pezeshkian, al 42,6%, seguito dal fondamentalista Saeed Jalili, al 38,8% dei voti. Lo ha reso noto il portavoce del Comando elettorale statale, Mohsen Eslami, citato dall'Irna. Secondo l'agenzia Tasnim, nessuno dei candidati otterrà il 50% dei voti: si andrà quindi molto probabilmente a un ballottaggio il 5 luglio tra Pezeshkian e Jalili.