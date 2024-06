Elezioni in Francia: chi è Jean Luc Mélenchon, leader di La France Insoumise

All’età di 11 anni, dopo il divorzio dei genitori, Mélenchon torna in Francia. La scintilla per la politica scocca già durante gli anni del liceo e prosegue in crescendo per tutta la vita. Nel 1969 si trasferisce a Besançon per studiare Filosofia. Sono gli anni delle agitazioni studentesche e Mélenchon è un militante della sinistra rivoluzionaria universitaria. Entra nell’Unef, il sindacato studentesco protagonista del maggio del 1968, e poi nell’OCI, l’Organisation communiste Internationaliste, il gruppo trotzkista guidato da Pierre Lambert.