Francia, governo nel caos dopo il secondo turno: vittoria a sorpresa del Nuovo Fronte popolare | Caccia al premier, spunta Ruffin

Le distanze sono esplose la sera del 9 giugno, quando il presidente annunciò ai francesi lo scioglimento del Parlamento, che lui tentò di evitare in ogni modo, anche offrendo all'Eliseo le sue dimissioni, che Macron respinse, soprattutto perché in Attal vedeva "il migliore per condurre la campagna" delle legislative. Ma Attal si è smarcato da Macron in queste poche settimane: Macron resta fedele all'idea di equidistanza tra France Insoumise e Rassemblement National, Attal punta sul "rischio da evitare quello di una maggioranza assoluta del Rn, non di Lfi". E invoca "una nuova era, un nuovo modo di governare", l'obiettivo di riprendere "la fiaccola dei miei ideali". Domenica dice chiaramente: "Dovremo renderci conto che dobbiamo rimettere tutto in discussione. Il nostro spazio politico dovrà mettersi al lavoro per costruire una nuova proposta politica". Lui ci sta lavorando, ma probabilmente il suo futuro è lontano da Macron.