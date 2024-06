Francia, crescono le tensioni prima delle elezioni anticipate

Il ministro dell'Interno e dell'Oltremare della Repubblica francese, Gérald Darmanin, ha espresso preoccupazione per possibili problemi di ordine pubblico. "In Francia abbiamo molti agitatori" ha dichiarato, citando le "minacce" dell'islamismo radicale, dell'ultradestra e dell'ultrasinistra, sebbene queste ultime siano minoritarie. E ha assicurato che saranno dispiegati molti agenti di polizia e gendarmi per garantire la libera espressione del voto.

Anche il Presidente Macron aveva parlato del "rischio di guerra civile qualora vincessero gli estremisti". Parole che hanno suscitato critiche da parte di molti leader politici dell'opposizione, tra cui Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise (LFI), che ha accusato Macron di "gettare olio sul fuoco" con le sue dichiarazioni. "Al momento, la guerra civile l'ha scatenata lui in Nuova Caledonia, facendo deportare nei penitenziari del territorio francese le persone prese e arrestate laggiù", ha concluso Mélenchon.