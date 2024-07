Francia, 501 seggi da assegnare su 577 | "Le Pen ancora lontana dalla maggioranza assoluta"

La posta in palio altissima e le settimane di tensione si traducono in un clima pericoloso, con violenze diffuse, soprattutto nelle banlieue. E anche con rapporti tesissimi fra i vertici dei partiti e all'interno dei partiti stessi, in particolare dopo la dura prova delle desistenze: sono stati 220 i candidati che si sono ritirati prima del ballottaggio in funzione anti-Rn, una strategia che ha dato i suoi frutti - stando ai sondaggi - ma che ha provocato lacerazioni profonde. Il Rassemblement viene dato stasera dall'istituto Ipsos fra 175 e 205 seggi, ormai lontanissimo da quota 289 che puntava a raggiungere per governare con la maggioranza assoluta. Il Nuovo Fronte Popolare insegue a 145-175 seggi, Ensemble (macroniani) si attesta a 118-148. In totale rimangono 501 deputati ancora da eleggere. Vincerà il seggio chi ottiene più voti al secondo turno.