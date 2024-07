Elezioni Francia, folla in Place de la Republique a Parigi

Una folla converge verso Place de la Republique a Parigi per festeggiare la vittoria del blocco delle sinistre del Nuovo fronte popolare (Nfp) e il risultato più basso delle attese per l'estrema destra. Il blocco del Rassemblement National (RN) a sorpresa si è piazzato solo al terzo posto, dopo il blocco centrista della maggioranza presidenziale legata a Emmanuel Macron. Si temevano disordini, ragion per cui sono stati mobilitati in Francia 30mila agenti, 5mila dei quali solo a Parigi, ma al momento si sono viste perlopiù scene di gioia e festeggiamenti. Venerdì su Le Figaro era filtrata la notizia che i servizi segreti francesi si aspettavano, a chiusura dei seggi, un "indurimento" da parte dei movimenti estremisti qualunque sarebbe stato il risultato. "Nei quartieri cosiddetti sensibili, in caso di vittoria del Rassemblement National (RN), si ritiene che gli attacchi della polizia siano molto probabili, con il rischio che questi incidenti si trasformino in violenza urbana in alcuni settori", aveva precisato la fonte a Le Figaro, aggiungendo che i servizi temevano "assembramenti spontanei a partire dalla domenica sera, con il rischio di tensioni tra gruppi antagonisti". Giovedì la prefettura aveva deciso di vietare una manifestazione antifascista che il gruppo 'Action antifasciste Paris-Banlieue' aveva convocato a fine voto davanti all'Assemblea Nazionale a Parigi.