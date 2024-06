Elezioni in Francia: Chi è Éric Zemmour, il leader di Reconquête

Il successo come opinionista lo porta a diventare uno degli ideologi di riferimento dell’estrema destra francese. E l'ingresso in politica non tarda ad arrivare. Nel 2021, Zemmour fonda il partito Reconquête (Riconquista) e si candida alle elezioni presidenziali del 2022. Il cavallo di battaglia scelto per la sua corsa all'Eliseo è un “ministero dei rimpatri”, un dicastero con l'unico compito di gestire le espulsioni dei migranti verso il Nord Africa. Seguono il divieto di indossare il velo in qualsiasi luogo pubblico, di costruire moschee e l’utilizzo di alcuni nomi musulmani.