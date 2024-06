Elezioni in Francia: chi è François Ruffin il possibile candidato del Fronte Popolare

Le tensioni continuano in vista delle presidenziali. Mélenchon è stato giudicato troppo divisivo da tutti i partiti della coalizione e Ruffin invece potrebbe essere considerato un nome adatto a unire il Fronte Popolare. E il reporter-deputato non si limita a stare in disparte, ha già detto che, per lui, Mélenchon è un "ostacolo alla vittoria del Fronte Popolare". Dichiarazioni non apprezzate dai vertici di La France Insoumise ma che danno un'idea chiara delle ambizioni del personaggio per le prossime elezioni in Francia.