Elezioni Francia, Elly Schlein (Pd): risultato straordinario, destra si può battere

"Bisognerà vedere i dati definitivi per capire poi quale governo ci potrà essere in Francia. Evidentemente però il centrodestra per vincere deve avere una guida moderata, come sostiene Forza Italia che fa parte del Partito popolare europeo. Speriamo in una vera rifondazione dei gollisti in Francia", dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. "La sinistra vince se non c'è un centrodestra con un centro forte", avverte invece in chiave tutta italiana il capogruppo di Fi alla Camera Paolo Barelli. "Il risultato delle elezioni in Francia pare consegnare il Paese a una fase di profonda incertezza interna. E fornisce una fotografia molto chiara: la sinistra prevale se non esiste un centrodestra. Rassemblement National, nonostante i cambiamenti compiuti sul piano della proposta politica, non ha completato il percorso per esprimere una rappresentanza trasversale. La lezione francese, dunque, spiega che una forza moderata e liberale è sempre decisiva e fondamentale per impedire la vittoria alle elezioni di una sinistra solcata da enormi divisioni interne ma capace di ritrovarsi coesa nella contrapposizione". Lo dichiara la deputata Deborah Bergamini, responsabile Esteri e vicesegretaria nazionale di Forza Italia.