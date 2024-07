In Francia vittoria netta per la Le Pen e il suo Rn, che nel primo turno delle legislative toccano il 34%. Maggioranza macroniana sotto il 22%, sinistra unita al 29%. L'estrema destra potrebbe ottenere la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale e la carica di premier per Bardella. Macron chiede un blocco repubblicano per il secondo turno: stamani nuova riunione strategica all'Eliseo. Affluenza record: ha votato almeno il 65% degli aventi diritto, una percentuale ben al di sopra del 47,51% delle elezioni politiche del 2022. Le Pen: "Iniziato a cancellare il blocco del presidente". Mélenchon: ai ballottaggi "ritiriamo i candidati dove siamo terzi, neppure un seggio in più per il RN". I Repubblicani non daranno istruzioni di voto per il secondo turno.