Elezioni in Francia, come funziona il voto con il doppio turno

In totale sono circa 49 milioni i francesi chiamati alle urne, ovvero tutti i cittadini dai 18 anni in su. I deputati sono eletti con un sistema maggioritario a due turni. Per essere eletti al primo turno è necessario ottenere la maggioranza assoluta nella propria circoscrizione e un numero di voti pari a un quarto degli elettori locali registrati. Ma è il secondo turno quello decisivo. Il 7 luglio saranno presenti tutti i candidati che abbiano ottenuto il voto di almeno il 12,5% degli elettori registrati nella circoscrizione. Di solito si tratta di due candidati, ma in questo caso sono passati in tre: il Rassemblement National, Nouveau Front populaire e Ensemble!. Al secondo turno è sufficiente ottenere la maggioranza relativa.