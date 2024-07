Elezioni Francia, è l'ora della desistenza: la battaglia seggio per seggio per arginare l'estrema destra di Le Pen

Dopo la prima tornata delle elezioni legislative francesi, si scende in trincea a combattere seggio per seggio: gli strateghi dei partiti e delle coalizioni hanno a disposizione una manciata di ore, fino ad oggi alle 18, per mettere a punto i propri piani, gli schieramenti, la tattica e presentare le candidature per i ballottaggi. Obiettivo numero uno: impedire che il Rassemblement National, assieme agli "Amici di Ciotti" che hanno portato il loro 4% alla causa dell'estrema destra, possa raggiungere il numero magico: 289, i seggi necessari per la maggioranza assoluta. Per farlo si punta alla cosiddetta desistenza: dove lo scontro al ballottaggio vede più di due candidati affrontarsi, quelli non appartenenti al Rn, quindi all'estrema destra, si alleeranno per portare un solo nome e fare fronte comune contro il partito di Marine Le Pen.