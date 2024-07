Elezioni, la Francia al voto per il secondo turno con l'allarme disordini

In Francia è il giorno del secondo turno delle elezioni legislative che potrebbero segnare un risultato storico per il Rassemblement National. Secondo gli ultimi sondaggi, però, la leader di estrema destra Marine Le Pen non otterrebbe la maggioranza assoluta, aprendo di fatto le incognite sul "campo larghissimo", con Emmauel Macron che punta a essere l'ago della bilancia del governo di coalizione. I francesi sono chiamati a eleggere 501 deputati dell'Assemblea nazionale su 577 (76 seggi sono stati già conquistati al primo turno). Le elezioni, che si svolgono sullo sfondo di una forte polarizzazione nel Paese, hanno destato allerta per l'ordine pubblico con timori per possibili disordini quando saranno resi noti i risultati. LO SPECIALE ELEZIONI FRANCIA 2024