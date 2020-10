Wall Street chiude in rosso: Dow Jones -0,58%, Nasdaq -2,45%

Chiusura in rosso per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones perde lo 0,58% attestandosi a quota 26.505,28 punti, mentre il Nasdaq cede il 2,45% a 10.911,59 punti. Male anche l'indice Standard and Poor's 500 che lascia sul terreno l'1,21% a 3.270,14 punti. Crollo delle big tech dopo i conti trimestrali. Twitter chiude in calo del 21%, il calo giornaliero maggiore dal 2014.