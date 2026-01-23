Vontobel: "Nel 2026 commodity centrali per i portafogli ma la dispersione continuerà"

I METALLI PREZIOSI: L'ORO E L'ARGENTO

Nel prossimo trimestre, secondo l'analisi, nonostante l'intensità dei recenti rialzi sia stata notevole, i rischi di rialzo superano quelli di ribasso per i metalli preziosi. Vontobel consiglia di mantenere un posizionamento overweight con alcune differenziazioni tra i singoli metalli in funzione della propensione al rischio. Sull'oro la posizione è decisamente rialzista. "La forza dell’oro è sempre più legata al suo ruolo macroeconomico piuttosto che a tensioni sul mercato fisico. In un contesto caratterizzato da persistente incertezza sulle politiche economiche, l’oro continua a beneficiare di una solida domanda da parte delle banche centrali, di rischi geopolitici elevati e del suo status di bene rifugio per eccellenza" analizza Hottner. L’argento presenta invece prospettive più caute. Il metallo ha messo a segno un rally straordinario, con un rialzo di circa +138% nel 2025. Per Vontobel, però, è rischioso inseguire i prezzi a questi livelli. A differenza dell'oro, infatti, il movimento non poggia su solidi fondamentali ed è stato in larga parte alimentato da posizionamenti speculativi.