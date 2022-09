Von der Leyen: presto pacchetto di aiuti Ue per le Pmi

La Commissione europea presenterà "un pacchetto di aiuti per le Pmi che comprenderà una proposta per un insieme unico di norme fiscali per fare affari in Europa".

Lo ha detto il presidente Ursula von der Leyen alla Plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, annunciando anche la revisione della "direttiva sui ritardi di pagamento". "Semplicemente non è giusto che un fallimento su 4 sia dovuto a fatture non pagate in tempo", ha sottolineato, precisando che "per milioni di aziende familiari, questa sarà un'ancora di salvezza in acque agitate".