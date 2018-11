Vincenzo Colla (Cgil): “Parte del sindacato non si riconosce in Landini. Io candidato? A tempo debito"

Sulla possibilità di una sfida a due con l'ex leader Fiom per la successione a Susanna Camusso, Colla ha chiarito di voler attendere l'esito dei congressi locali del sindacato per sciogliere un'eventuale riserva: "Questa è la Cgil", ha dichiarato, "quindi si valuteranno a tempo debito le scelte da fare. Oggi concentriamoci sul far capire a tutta la nostra gente qual è il posizionamento della Cgil, per quanto mi riguarda anche la tenuta unitaria di questa organizzazione rispetto a una fase molto delicata del Paese".



Il segretario confederale della Cgil ha poi proseguito toccando il tema delle grandi opere: "L’approccio dovrebbe essere che le grandi opere van fatte. Uno, perché sono già iniziate. Due, perché sono opere che collegano il Paese con il mondo. Tre, perché fanno riferimento a un problema di produttività del sistema: noi abbiamo un Paese gommacentrico, a scoppio". Vincenzo Colla ha, inoltre, aggiunto: "Se vogliamo dare una risposta anche nuova, ambientale, e stare sulle grandi filiere del cambiamento dobbiamo mettere l’Italia sull’elettrico e sui binari. E dire di no al Terzo Valico e alla Tav è incredibile, rispetto a che Paese vogliamo in collegamento con le grandi catene del valore e con gli altri Paesi europei. Se il Terzo Valico non funziona, noi perdiamo il Porto di Genova".