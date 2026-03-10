Via libera a Mfe per l'investimento in Impresa

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE") rende noto che, a seguito della conclusione dell'Accordo di Investimento con Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ("Impresa") e Impreger – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. relativo all'acquisizione da parte di MFE di una partecipazione del 32,9% in Impresa (l'"Accordo di Investimento"), in data odierna l'autorità portoghese per il mercato dei valori mobiliari ("CMVM") ha confermato che l'Accordo di Investimento e gli atti ivi previsti non impongono a MFE l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni e gli altri titoli emessi da Impresa che conferiscono il diritto di sottoscriverli o acquisirli. La suddetta conferma da parte della CMVM era l'ultima condizione sospensiva da avverare secondo l'Accordo di Investimento.