Via ai saldi, Confcommercio: "Ogni famiglia spenderà 170 euro"

Tutto pronto il via dei saldi. Si parte l'1 luglio in Sicilia, mentre il 3 luglio scatteranno in quasi tutte le altre regioni. Ultime a partire saranno la Puglia il 24 luglio e la Basilicata il 2 agosto. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 171 euro (pari a 74 euro pro capite) per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro.