Versant (Cnbc) perde il 25% in tre giorni a Wall Street

Dopo il debutto di Versant Media Group, nato dallo spin off del gigante dei media Comcast, le azioni perdono terreno in Borsa per tre sedute consecutive. A pesare anche le vendite dei fondi
Le azioni di Versant Media Group sono in calo per il terzo giorno consecutivo a Wall Street. Secondo quanto riportato da MarketWatch, Versant ha perso più del 25% dal sui debutto in Borsa, lunedì 5 gennaio. La società è nata da uno spin off del gigante dei media Comcast, con la divisione dei canali via cavo di NbcUniversal, che comprende Cnbc, Ms Now (ex Msnbc) e il canale E e Usa Network.
LA DIVISIONE DA COMCAST
In questi tre giorni di contrattazioni le azioni di Comcast sono rimaste prevalentemente piatte. Sempre secondo quanto raccontato da MarketWatch, i vertici di Versant hanno affermato che la divisione aveva lo scopo di sbloccare il valore dei canali. Finora, però, le cose stanno andando diversamente, con il mercato che pare poco convito da questa operazione. Va segnalato anche che sono stati tolti gli iconici riferimenti del gruppo dai canali. Il logo di Cnbc ha perso il peacock colorato, il pavone storico simbolo del gruppo. Mentre Msnbc ha cambiato addirittura nome in Ms Now.
I FONDI VENDONO
Una buona parte delle vendite è legata ai movimenti dei grandi fondi che avevano posizioni di rilievo in Comcast. Per questi fondi Versant potrebbe non soddisfare i rigidi requisiti di investimento. Secondo alcuni dirigenti di Versant, una volta ultimati questi movimenti, i titolo potrebbe riprendere a salire. Finora le azioni di Versant hanno ceduto il 13% nel primo giorno di scambi, il 10% nel secondo e oltre l’8% nella giornata di ieri.
IL RISCHIO SPIN OFF
Nel mondo dei media, la decisione di dividere una parte della società, con un vero e proprio spin off, per poi quotare in Borsa la nuova realtà, non sempre è una scelta apprezzata dal mercato. Nel 2015, le azioni della società che gestiva Usa Today, che era Gannett, aveva perso il 6% nel primo giorno di negoziazioni dopo che la società era stata scorporata dall’operatore della tv locale Tegna. Restando nel panorama dei media, Warner Bros. Discovery boccia ancora una volta l’offerta di Paramount Skydance, con il board che preferirebbe l’accordo con Netflix per rilevare le sole attività di Wbd legate al cinema e allo streaming.