Versant (Cnbc) perde il 25% in tre giorni a Wall Street

LA DIVISIONE DA COMCAST

In questi tre giorni di contrattazioni le azioni di Comcast sono rimaste prevalentemente piatte. Sempre secondo quanto raccontato da MarketWatch, i vertici di Versant hanno affermato che la divisione aveva lo scopo di sbloccare il valore dei canali. Finora, però, le cose stanno andando diversamente, con il mercato che pare poco convito da questa operazione. Va segnalato anche che sono stati tolti gli iconici riferimenti del gruppo dai canali. Il logo di Cnbc ha perso il peacock colorato, il pavone storico simbolo del gruppo. Mentre Msnbc ha cambiato addirittura nome in Ms Now.