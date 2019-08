Usa, slittano al 15 dicembre i dazi su alcuni prodotti della Cina

Gli Stati Uniti ritarderanno, almeno fino al 15 dicembre, gli ulteriori dazi del 10% su alcuni prodotti made in China. Lo afferma l'ufficio del rappresentate americano per il commercio, sottolineando che saranno posticipati i dazi di "cellulari, laptop, console per videogame, alcuni giocattoli, monitor per computer e alcuni tipi di scarpe e di abbigliamento".