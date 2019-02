Usa, McKinsey patteggia multa da 15 milioni di dollari

McKinsey patteggia con il Dipartimento di Giustizia il pagamento di 15 milioni di dollari per risolvere le dispute in cui è accusata di non aver fornito informazioni sui suoi clienti e i suoi investimenti in tre diversi casi di bancarotta. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che i tre casi in questione sono quelli di Alpha Natural Resources, Wetsmoreland Coal e SunEdison.