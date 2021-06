Usa, Fed promuove tutte le banche più grandi: superati stress test

-afp

Tutte le 23 banche più grandi degli Stati Uniti sono abbastanza in salute da resistere a un'improvvisa catastrofe economica. E' il verdetto della Federal Reserve, che ha comunicato i risultati degli stress test, dando agli istituti di credito il via libera per iniziare a pagare dividendi agli investitori e per il riacquisto di azioni proprie. La Fed ha affermato che rimuoverà tutte le restrizioni legate al coronavirus imposte al settore lo scorso anno.