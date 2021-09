Usa, Fed: "Essenziale alzare il tetto del debito o ci saranno gravi conseguenze"

-afp

E' "essenziale" che il tetto del debito sia alzato, "non farlo avrebbe avrebbe conseguenze gravi". E' quanto afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, ribadendo le dichiarazioni del segretario al Tesoro americano, Janet Yellen. Secondo quest'ultima, infatti, non alzare il tetto del debito "in modo bipartisan sarebbe catastrofico per economia e famiglie".