Urso convoca il tavolo nazionale della moda il 12 dicembre al Mimit

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per venerdì 12 dicembre, alle 13 a Palazzo Piacentini, il tavolo nazionale della moda. Lo rende noto il Mimit spiegando che, nel corso della riunione, verranno condivisi aggiornamenti sulle misure previste dal Piano Italia per la moda e sulle misure allo studio per la tutela degli operatori del settore dal fenomeno del fast fashion. Interverranno all'incontro le principali associazioni di categoria, tra cui Camera Nazionale della Moda Italiana, Fondazione Altagamma, Confindustria Moda, Confindustria Accessori Moda, Confartigianato, Cna Federmoda, Confapi, nonché le associazioni rappresentative della produzione e della distribuzione commerciale.