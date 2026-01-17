Unimpresa, in tre anni oltre un milione di posti di lavoro in più

Il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi: "L'Italia ha ritrovato una dinamica occupazionale solida"
"L'Italia ha ritrovato una dinamica occupazionale solida". Lo afferma il Centro Studi di Unimpresa che fotografa l'andamento del mercato del lavoro italiano negli ultimi tre anni. Secondo i dati diffusi sono oltre un milione i posti di lavoro in più creati da settembre 2022 a novembre 2025. Cresce anche il numero complessivo di occupati che raggiunge i massimi storici passando da 23,141 milioni (dato di settembre 2022) a 24,188 milioni (novembre 2025).Allo stesso tempo, sottolinea Unimpresa, diminuiscono le persone in cerca di occupazione che passano da 2,002 milioni a 1,469 milioni, pari a -533 mila unità (-26,62%).
I dati sul mercato del lavoro, commenta il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi, "confermano che l'Italia ha ritrovato una dinamica occupazionale solida e credibile, con un miglioramento evidente sia nei livelli sia nella qualità dell'occupazione".