Uil, Bombardieri rieletto segretario generale

Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della Uil, al termine del XIX congresso a Padova. La prima volta era stato eletto segretario generale il 4 luglio 2020 e poi riconfermato, sempre all'unanimità, il 15 ottobre 2022, nel corso del XVIII congresso a Bologna. Confermati anche i componenti della segreteria nazionale. "Squadra che vince non si cambia", afferma Bombardieri subito dopo la rielezione, rivolgendo i propri ringraziamenti. "E' stato un percorso lungo, complicato nel quale sicuramente non ci siamo fatti tanti amici, ma abbiamo le spalle larghe e come diciamo sempre soldi e paura mai avuti e mai ne avremo", aggiunge.