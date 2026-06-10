Ue, obiettivo decarbonizzazione: pronti 30 miliardi di euro

La Commissione Ue punta a rendere disponibile "prima del 2030" l'Investment Booster dell'Ets, uno strumento finanziario che dovrebbe mobilitare fino 30 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare progetti per la decarbonizzazione. È quanto emerge dalla nota che ha orientato il confronto odierno tra i commissari Ue sulla revisione dell'Ets, attesa il 15 luglio. Lo strumento - annunciato al vertice Ue di marzo dalla presidente Ursula von der Leyen - sarà finanziato dalla vendita di 400 milioni di quote Ets e garantirà "un sostegno tempestivo e sarà concepito in modo da promuovere la solidarietà", si legge nel documento.