"prima del 2030"

Ue, obiettivo decarbonizzazione: pronti 30 miliardi di euro

Lo rende noto la Commissione europea. L'Investment Booster sarà finanziato grazie alla vendita di 400 milioni di quote circa il tetto massimo di emissioni di CO2

10 Giu 2026 - 16:42
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© ansa

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La Commissione Ue punta a rendere disponibile "prima del 2030" l'Investment Booster dell'Ets, uno strumento finanziario che dovrebbe mobilitare fino 30 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare progetti per la decarbonizzazione. È quanto emerge dalla nota che ha orientato il confronto odierno tra i commissari Ue sulla revisione dell'Ets, attesa il 15 luglio. Lo strumento - annunciato al vertice Ue di marzo dalla presidente Ursula von der Leyen - sarà finanziato dalla vendita di 400 milioni di quote Ets e garantirà "un sostegno tempestivo e sarà concepito in modo da promuovere la solidarietà", si legge nel documento. 

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