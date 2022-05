Ue: tagliate stime di crescita dell'Italia | Calano debito e deficit, ma sale la disoccupazione

La Commissione europea taglia le stime di crescita dell'Italia: il Pil dovrebbe scendere al 2,4% nel 2022 e rallentare all'1,9% nel 2023, rispetto al 4,1% e al 2,3% previsti a febbraio.

Il deficit e il debito italiano invece, nonostante la guerra in Ucraina , "continueranno a calare ma restano alti". E' quanto si legge nelle previsioni economiche di primavera della Commissione Ue secondo le quali, il deficit italiano, dal 7,2% dell'anno scorso, nel 2022 si attesterà al 5,5% per scendere al 4,3% l'anno successivo. Il debito pubblico, dal 150,8% del 2021, secondo le previsioni europee, calerà al 147,9% quest'anno e al 146,8% nel 2023. La Ue alza inoltre la stima dei disoccupati in Italia al 9,5%.