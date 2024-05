Ue: "Rischi per il settore agricolo destinati a intensificarsi"

"I rischi e la crisi nel settore agricolo sono destinati a intensificarsi piuttosto che a svanire nel tempo.

E quindi uno dei nodi più importanti è che dobbiamo essere proattivi e preparati piuttosto che essere solo reattivi e costretti a porvi rimedio". Lo ha sottolineato il commissario europeo per i Servizi finanziari, Mairead McGuinness, in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Agricoltura a Bruxelles. Dall'incontro "è emersa l'importanza per i nostri agricoltori di avere prevedibilità e stabilità in tempi di grande incertezza", ha aggiunto.