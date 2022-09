Ue propone tassa solidarietà del 33% alle compagnie dei combustibili fossili

Le compagnie che lavorano i combustibili fossili dovrebbero pagare un "contributo di solidarietà" temporaneo del 33% sugli utili superiori del 20% alla media degli ultimi tre anni.

Lo si legge nella bozza del pacchetto di proposte Ue per fare fronte al caro energia. Gli Stati membri "restano liberi di applicare un'aliquota più elevata nel caso in cui abbiano già introdotto un contributo di solidarietà, un prelievo o una tassa sugli utili imponibili eccedenti delle imprese energetiche che supererebbe il 33% prima dell'entrata in vigore del regolamento".