Ue, maxi multa da 550 milioni ad AliExpress: "Non ha bloccato i prodotti illegali"

Azienda che, a stretto giro, ha commentato la maxi multa: "Non siamo d'accordo con la decisione odierna e con la sanzione sproporzionata che non riflette adeguatamente il nostro quadro normativo consolidato e i significativi miglioramenti proattivi che abbiamo apportato". La nota diffusa da AliExpress specifica che "stiamo esaminando attentamente la decisione e valutando tutte le opzioni disponibili". Poi ancora: "Siamo fermamente impegnati a rispettare gli obblighi", aggiunge la piattaforma ricordando "le risorse considerevoli" investite "nella valutazione e mitigazione dei rischi, nella sicurezza dei prodotti e nella tutela dei consumatori".