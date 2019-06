Ue, Juncker: "Italia nella direzione sbagliata, rischia procedura"

Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, "apre" alla possibile procedura Ue sui conti pubblici dell'Italia. "Pensiamo che Roma si stia muovendo in una direzione sbagliata, quindi dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo", ha detto. "L'Italia rischia di essere nei prossimi anni nella procedura per i disavanzi eccessivi", ha aggiunto, specificando che l'Italia "non minaccia ancora la stabilità europea".