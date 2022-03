Ucraina, Putin ammette: "Sanzioni duro colpo alla nostra economia"

Le sanzioni imposte dall'Occidente a Mosca per l'invasione dell'Ucraina sono "un duro colpo per la nostra economia".

Per la prima volta il presidente russo Vladimir Putin accusa il colpo e ammette le difficoltà, ma rilancia dicendosi "sicuro che supereremo queste difficoltà" e che, anzi, "da questa situazione potremo trarre vantaggi". Per via dei "tentativi di limitare il nostro sviluppo", infatti, secondo il Putin il paese acquisirà "più competenze e più opportunità per sentirci indipendenti e autosufficienti, e alla fine questo sarà vantaggioso".