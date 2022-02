Ucraina, la Uefa interrompe la partnership con la russa Gazprom

La Uefa ha deciso di interrompere la sua partnership con la russa Gazprom in tutte le competizioni.

La decisione, con effetto immediato , riguarda tutti gli accordi esistenti per la Champions League e i tornei Uefa per nazionali ed Euro 2024. Anche la Shell ha comunicato che intende uscire dalle joint venture con Gazprom. "Shell - si legge in una nota - ha inoltre intenzione di mettere fine al suo coinvolgimento nel progetto di gasdotto Nord Stream 2".