Twitter a Musk: richiesta per fine accordo non è valida

La richiesta di Elon Musk di mettere fine all'accordo per acquistare Twitter "non è valida ed è sbagliata".

Lo afferma la società in una lettera ai legali di Musk. Twitter è "impegnata" a chiudere l'accordo al "prezzo e nei termini stabiliti", si legge nella lettera inviata al patron di Tesla. Twitter ribadisce di essere intenzionata a seguire le vie legali per attuare l'accordo e si dice "fiduciosa" sul fatto che prevarrà in tribunale.