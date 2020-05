Turismo in crisi, 97% degli hotel chiuso da marzo: 50% è in affitto

Il Covid-19 ha messo in ginocchio il turismo italiano ma per molte realtà la crisi non è dovuta soltanto ai mancati ricavi ma anche ai costi di locazione degli immobili. Il 97% degli hotel italiani sono infatti chiusi da marzo e il 50% di essi è in regime d'affitto. Lo rivela uno studio redatto da Federalberghi assieme a Ernst & Young Hospitality.